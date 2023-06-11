تعرف على أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي

تحدث ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب عن فريق الأهلي قبل ساعات من لقاء الوداد المغربي مساء اليوم الأحد على لقب دوري الأبطال الأفريقي.

وقال فى تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني هناك حالة تركيز كبيرة داخل المعسكر الأحمر من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سفير مصر فى المغرب ،هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الأهلي، ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب.