الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تعرف على أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي

الاهلي والوداد المغربي
الاهلي والوداد المغربي

تحدث ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب عن فريق الأهلي قبل ساعات من لقاء الوداد المغربي مساء اليوم الأحد على لقب دوري الأبطال الأفريقي.

وقال فى تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني هناك حالة تركيز كبيرة داخل المعسكر الأحمر من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سفير مصر فى المغرب ،هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الأهلي، ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب.

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