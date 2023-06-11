نجوم مصر: الأهلي قادر على إحراج الوداد في المغرب وحصد اللقب

اتفق محللو الكرة المصرية، ونجوم النادي الأهلي السابقين، على أن مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد، صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

مؤكدين أن لاعبي الأهلي قادرين على التتويج باللقب الحادي عشر من ملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا في المغرب، وحرصت جريدة الوفد في إجراء مقابلات متنوعة مع نجوم كرة القدم المصرية، للحديث حول مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمود أبو الدهب

أكد محمود أبو الدهب لاعب منتخب مصر ونجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر يمتلك أفضلية كبيرة أمام الوداد المغربي، مشيرًا إلى أنه سيعانى من عنصر ضغط الجماهير بملعبه، مما يدفعه لاستعجال تسجيل هدف مبكر في المباراة التي تجمع الفريقين بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "الأهلي بطل أفريقيا وحامل اللقب فيلعب بأي مكان أمام أى فريق فهذه من سمات البطل، موضحا أن تلك المباراة النهائية هى بمثابة رد اعتبار للمارد الأحمر".

وأكمل: "حراسة المرمى بالنادى الأهلي بخير للثلاثي المتواجد بداية من محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفي شوبير فهم قوة لا يستهان بها في حراسة عرين المارد الاحمر".

رضا عبد العال

و قال رضا عبد العال، إن التركيز الشديد لابد أن يكون سلاح جميع لاعبي النادى الأهلي بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات المدير الفنى، بجانب الحفاظ على شباك نظيفه فسنبارك للنادى الاهلى بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "من وجهة نظري أن تغييرات السويسري مارسيل كولر تأخرت كثيرًا أمام الوداد المغربي، هو السبب في نتيجة مباراة الذهاب للبطولة، مما اعطى الخصم فرصة تهديد عرين الاهلى وتسجيل هدف".

واختتم حديثه:" على لاعبي الأهلي استغلال انصاف الفرص، واللاعب بثقة مع وجود عامل التوفيق، وخصوصا أن الوداد المغربي متخيل أن لقاء العودة سهل".

محمد عبد الجليل

وعلى الجانب الاخر أضاف محمد عبد الجليل: "الوداد خاض مباراة الذهاب بمستوى دفاعي كبير أمام الأهلي، فهو أصبح أكثر تنظيمًا مع مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك منذ توليه مسئولية الفريق".

وأوضح: "كلمة السر تكمن فى ثلاثي خط وسط النادى الأهلي هناك عدة أمام الوداد المغربي فهناك أدوار مختلفة لديانج وحمدي فتحي ومراون عطية يجب الاعتماد عليها وتنفيذها بشكل جيد بغرض توصيل الأطراف لمرمي الخصم".

وواصل: "من وجهة نظري التشكيل سيكون ثابتًا، لكن الأدوار التكتيكية ستختلف، لابد أن مع مراعاة الهدوء الشديد في الملعب وسرعة نقل الهجمة للخط الامامي للاعبي الأهلي".

سمير كمونة

وأوضح سمير كمونة أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه متفائل بحصد لقب الأميرة السمراء، مشيدا بدور السويسري مارسيل كولر وحديثه بعد لقاء الذهاب أن الفريق فاز ولا سبب لحالة الحزن والغضب لدى اللاعبين والجماهير".

واسترجع كمونة ذكريا نهائي الصفاقسي الذى انتهت نتيجته بالقاهرة بالتعادل السلبي، مشيدا للبرتغالى مانويل جوزيه أبلغ المنافس فى غرفة خلع الملابس بأنه سيفوز في تونس وسيحصد اللقب القاري".

واختتم حديثه قائلا: "على مارسيل كولر التحلى بالهدوء في إدارة المباراة، ووضع سيناريو لها، والتأكيد على لاعبي الأهلي الحذر من مسلسل اهدار الفرص، مؤكدا الفريق فى حالة فنية رائعة بدنيا وذهنيا فهو في أفضل حالاته، للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي".