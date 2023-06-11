1500 مشجع يساندون الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن هناك حالة تركيز كبيرة داخل معسكر الأهلي من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد في مباراة النهائي اليوم.

وقال ياسر عثمان في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" هناك حالة تركيز كبيرة داخل النادي الأهلي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وتحقيق اللقب أمام الوداد.

وأضاف:" من المقرر أن يكون هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الأهلي ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة الغد أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري الأبطال.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب ، وكان سجل للمارد الأحمر كل من بيرسي تاو وكهربا.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي ذهابًا.

وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبد المنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملًا، بينما يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل، فيما يرتدي الحارس قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا باللون الأسود.