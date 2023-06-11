ميدو يتحدث عن موقعة الأهلي أمام الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال الأفريقي

كشف أحمد حسام ميدو عن رؤيته لمباراة الأهلي اليوم الأحد" أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

اعترف ميدو بأن هدف الوداد بالقاهرة يحمل الكثير من المتاعب للأهلي والتأثير السلبي ولكن التعامل بعد مباراة الذهاب من جانب كولر والجهاز الفني للأهلي وحتى اللاعبين كان رائعا

مشيدًا بشخصية مارسيل كولر مدرب الأهلي قبل مواجهة فريقه ضد الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحاته على قناة المحور: "هدف الوداد يزعل في ماتش الذهاب وتوقيته صعب

وأضاف ميدو: نُدعم الأهلي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والفريق قادر على حصد اللقب من المغرب.

وأكمل:مارسيل كولر مدرب لديه شخصية ومش أي مدرب ياخد قرار الدفع بمصطفى شوبير أمام الوداد ويخلي الشناوي على الدكة.