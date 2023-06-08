حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلى أمام طلائع الجيش

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة فريق طلائع الجيش ، التي تنطلق بعد قليل لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويستضيف الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش على ملعب ستاد اسماعيلية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة .

وشهد تشكيل الإسماعيلي بعد تواجد أحمد عادل في حراس المرمى بدلا من محمد كوكو، كما شاهد عودة محمد هاشم للتشكيل.



تشكيل الإسماعيلي ..

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي .. في حراسة المرمى.. أحمد عادل عبدالمنعم. الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد هاشم ،باهر المحمدي ،كريم عرفات . الوسط .. سيرچي اكا ، محمد حسن ، أمامهما .. محمد الشامي ،احمد مدبولي ،ياو انور. الهجوم .. فراس شواط . البدلاء محمد كوكو – أحمد محسن – عصام صبحي – محمد نصر – عماد حمدي – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة.

اقبال كثيف على اختبارات الإسماعيلي ..

وشهدت اختبارات النادي الإسماعيلي اليوم الخميس إقبال مكثف من قبل المتقدمين لاختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأصفر والتي تقام على الملاعب الفرعية لاستاد الإسماعيلية.



وشهدت الاختبارات حضور ومتابعة من محمد شيحة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد إبراهيم عبد الرحيم "فيالي" عضو المجلس.

وأشادت لجنة الاختبارات بمستوى مجموعة من المتقدمين بعد اجتيازهم المرحلة الأولى على أن يخضعوا لاختبارات تصفية قبيل انضمامهم لصفوف قطاع الناشئين باعتبارهم إضافة حقيقة للنادي الإسماعيلي.

وتسعى لجنة الاختبارات التي تضم نخبة من المدربين اكتشاف مجموعة من اللاعبين الواعدين بحيث يمثلون مستقبل مشرق للنادي الإسماعيلي.