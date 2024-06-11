كارثة في السوق.. الدواء المصرية تسحب عقار طبي شهير لتسكين الآلم 

ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الأدوية والمنتجات الطبية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في السوق المصري، لذا أصدرت هيئة الدواء المصرية، العديد من المنشورات التحذيرية بشأن هذه الأدوية، وذلك في إطار حرص الهيئة على سلامة المواطنين.

سحب عقار طبي شهير من السوق

وأصدرت هيئة الدواء منشورا حمل رقم 27 لسنة 2024، طالبت خلاله بسحب عقار طبي شهير يستخدم لتسكين الآلم وهو «Paramol ped supp» للتشغيلة رقم: 604042- 607032، من إنتاج شركة مصر.

وأوضحت الهيئة، في منشورها، أن المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء، لافتة بضرورة وقف تداول وسحب وتحريز عقار بارمول بيد سوب، وللاطّلاع على تفاصيل المنشور اضغط هنــا.

وطالبت الهيئة بضرورة الرجوع إليها من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكترونى في حالة الشك في أي مستحضر الصيدلى.

ما هي استخدامات مسكن بارومول؟

دواء بارومول يحتوي على المادة الفاعلة باراسيتامول أو الأسيتامينوفين وهو من العقارات المسكنة والخافضة للحرارة، والتي تصرف بدون وصفة طبية، ويستخدم في علاج الصداع وشتى أنواع الآلام التي تصيب الجسم مثل الصداع وتخفيف آلام العضلات والمفاصل وتخفيف آلام الظهر وتخفيف آلام الأسنان.