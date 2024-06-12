حسام حبيب يصفع شيرين عبد الوهاب برد فعل صادم بعد إعلان زواجها للمرة الثالثة (شاهد)
فاجأ الفنان حسام حبيب طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب بتهنئتها على نبأ زواجها قريبًا الذي تداولته وسائل الإعلام منذ قليل.
أول تعليق من حسام حبيب على أنباء زواج شيرين عبد الوهاب
وأعرب حسام حبيب عن سعادته بسماعه خبر زواج شيرين عبد الوهاب قريبًا، حيث قال: "بقولها ألف مبروك وأتمنالها أحلى حياة في الدنيا وأهم حاجة إنها سعيدة"، مختتمًا: "مبروك ليها ولخطيبها ربنا يسعدهم ويتمملهم على خير".
زواج شيرين عبد الوهاب للمرة الثالثة
وتداول عدد من وسائل الإعلام منذ قليل خبر دخول شيرين عبد الوهاب عش الزوجية قريبًا، وزواجها من شخص من خارج الوسط الفني، لتكون بذلك زيجتها الثالثة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب منذ أشهر عدة، وجاء ذلك بعدما احتفلت بخطبتها منذ أيام، وتنتظر خلال الفترة المقبلة عقد قرانها.
شيرين عبد الوهاب تحتفل بخطبتها على رجل من خارج الوسط الفني
وأكد مصدر مقرب من الفنانة شيرين إنها أتممت خطبتها في سرية تامة، برغبة خطيبها، فهو لا يريد الإفصاح عن هويته في الوقت الحالي.
شيرين عبد الوهاب: أغنية ليلة بيضة زينة العرايس وش السعد عليا
وكانت شيرين قد صرحت في وقت سابق بأنها تعيش قصة عشق منذ فترة، لافتة إن أغنية "ليلة بيضة - زينة العرايس" كانت بمثابة وش السعد عليها.
آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية
وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، أغنية بعنوان “الدهب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين.
- شيرين عبد الوهاب
- حسام حبيب
- زواج شيرين عبد الوهاب
- زواج شيرين عبد الوهاب للمرة الرابعة
- من هو زوج شيرين عبد الوهاب الجديد
- زواج شيرين عبد الوهاب للمرة الثالثة
- من هو زوج شيرين عبد الوهاب الثالث
- طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
- تعليق حسام حبيب على زواج شيرين عبد الوهاب
- زيجات شيرين عبد الوهاب
- أخبار شيرين عبد الوهاب
- اخبار شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
- اخبار حسام حبيب
- أخبار الفن
- مشاهير الفن
- زيجات الفنانين