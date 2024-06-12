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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حسام حبيب يصفع شيرين عبد الوهاب برد فعل صادم بعد إعلان زواجها للمرة الثالثة (شاهد)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فاجأ الفنان حسام حبيب طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب بتهنئتها على نبأ زواجها قريبًا الذي تداولته وسائل الإعلام منذ قليل.

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أول تعليق من حسام حبيب على أنباء زواج شيرين عبد الوهاب

وأعرب حسام حبيب عن سعادته بسماعه خبر زواج شيرين عبد الوهاب قريبًا، حيث قال: "بقولها ألف مبروك وأتمنالها أحلى حياة في الدنيا وأهم حاجة إنها سعيدة"، مختتمًا: "مبروك ليها ولخطيبها ربنا يسعدهم ويتمملهم على خير".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

زواج شيرين عبد الوهاب للمرة الثالثة

وتداول عدد من وسائل الإعلام منذ قليل خبر دخول شيرين عبد الوهاب عش الزوجية قريبًا، وزواجها من شخص من خارج الوسط الفني، لتكون بذلك زيجتها الثالثة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب منذ أشهر عدة، وجاء ذلك بعدما احتفلت بخطبتها منذ أيام، وتنتظر خلال الفترة المقبلة عقد قرانها.

شيرين عبد الوهاب تحتفل بخطبتها على رجل من خارج الوسط الفني

وأكد مصدر مقرب من الفنانة شيرين إنها أتممت خطبتها في سرية تامة، برغبة خطيبها، فهو لا يريد الإفصاح عن هويته في الوقت الحالي.

شيرين عبد الوهاب: أغنية ليلة بيضة زينة العرايس وش السعد عليا

وكانت شيرين قد صرحت في وقت سابق بأنها تعيش قصة عشق منذ فترة، لافتة إن أغنية "ليلة بيضة - زينة العرايس" كانت بمثابة وش السعد عليها.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية

وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، أغنية بعنوان “الدهب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين.

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