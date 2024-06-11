بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفيتنام يلا شوت في تصفيات كأس العالم

بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفيتنام يلا شوت في تصفيات كأس العالم ، المنتخب العراقي يختتم المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 بمباراة مهمة أمام منتخب فيتنام على استاد البصرة الدولي. يدخل "أسود الرافدين" هذه المباراة وهم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، بعد أن حققوا فوزًا مهمًا خارج ملعبهم على منتخب إندونيسيا بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة، ليضمنوا بذلك تأهلهم لكأس آسيا 2027 وكذلك التأهل لمرحلة التصفيات النهائية لكأس العالم 2026.

هذا الانتصار الأخير على إندونيسيا كان علامة فارقة في مسيرة المنتخب العراقي في هذه التصفيات، حيث أظهر الفريق تماسكًا وقوة هجومية ودفاعية جعلته يتفوق على خصومه بكل جدارة. المدرب والجهاز الفني عملوا بجد على تطوير الفريق وتحسين الأداء التكتيكي والفني، مما أثمر عن نتائج إيجابية وملحوظة. الأداء الجماعي والتعاون بين اللاعبين كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى تألق بعض الأفراد الذين أظهروا مستوى عالٍ من المهارة والاحترافية.

في المركز الثاني من المجموعة يأتي منتخب إندونيسيا برصيد 8 نقاط، والذي رغم الهزيمة الأخيرة أمام العراق، لا يزال في موقع جيد للمنافسة على التأهل. أما منتخب فيتنام الذي يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام العراق لتعزيز فرصه في المنافسة. وفي المقابل، يتذيل منتخب الفلبين ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، ما يجعل آماله في التأهل شبه معدومة.

مباراة العراق وفيتنام القادمة تعد فرصة للمنتخب العراقي لتأكيد تفوقه وتوسيع الفارق مع المنافسين، وتعزيز ثقة اللاعبين قبل المرحلة النهائية من التصفيات. من المتوقع أن يعتمد المدرب على نفس التشكيلة التي حققت الانتصار في المباراة السابقة، مع بعض التعديلات الطفيفة إذا لزم الأمر. الجماهير العراقية تتطلع إلى رؤية فريقها يقدم أداءً قويًا ومميزًا يليق بمكانة الكرة العراقية ويعزز آمالهم في التأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل.

من ناحية أخرى، منتخب فيتنام سيدخل المباراة وهو يدرك تمامًا قوة المنتخب العراقي وصعوبة المباراة، ولكنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية قد تساعدهم في التقدم في الترتيب. سيعتمد الفريق الفيتنامي على الهجمات المرتدة السريعة واللعب على الأخطاء الدفاعية للمنتخب العراقي، وهي استراتيجيات قد تكون فعالة إذا ما تم تنفيذها بدقة وتركيز.

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الحماس والتشجيع من الجماهير العراقية في استاد البصرة الدولي سيكون لهما دور كبير في دعم المنتخب الوطني ورفع معنويات اللاعبين. الحضور الجماهيري الكثيف والمتفاعل يعكس حب وشغف العراقيين بكرة القدم، ويعطي اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب. الاستعدادات التنظيمية للمباراة تسير على قدم وساق لضمان تجربة رياضية مميزة للجميع.

في النهاية، المباراة بين العراق وفيتنام لن تكون مجرد مباراة في التصفيات، بل ستكون فرصة لتأكيد هوية وقوة الكرة العراقية على الساحة الآسيوية والدولية. التطلعات كبيرة، والطموحات تتجاوز حدود التأهل إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق إنجازات تعيد أمجاد الكرة العراقية وتجعل من المنتخب منافسًا قويًا على مختلف الأصعدة.

الأداء المتميز والروح القتالية العالية التي أظهرها المنتخب العراقي حتى الآن تعد مؤشرًا إيجابيًا لما يمكن تحقيقه في المستقبل. الجماهير والإدارة والجهاز الفني جميعهم متحدون خلف الفريق، في سعيهم لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره. هذه المباراة ستكون خطوة جديدة في مشوار الألف ميل، وخطوة نحو تحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعها المنتخب نصب عينيه.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستكون مباراة العراق وفيتنام منقولة بصورة مجانية عبر شبكة الإعلام العراقي من خلال القناة الرياضية العراقية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

العراق الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن متابعة مباراة القناة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة العراق وفيتنام عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي..

تردد القناة الرياضية العراقية على نايل سات

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام متاحًا بوسيلتين، توفرهما قناة العراقية الرياضية.

الأولى البث المباشر عبر فيسبوك، والثانية من خلال قناتها على موقع يوتيوب.

معلق مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

يتولى المعلق الرياضي جمال الدراجي مسئولية التعليق على مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026.

متى موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة العراق وفيتنام يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024 على استاد البصرة الدولي

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.