مجلس الإسماعيلى يضاعف المكافآت إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش

عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى اجتماعاً مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بدء المران الرئيسى اليوم وتم توجيه الشكر لهم على مجهودهم خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، وكذا طوال المباريات السابقة.

و قرر مجلس الادارة مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين تحفيزاً لهم قبل مباراة الغد الهامة والمصيرية أمام طلاثع الجيش.

جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلي

وفى ذات السياق وعد الجهاز الفنى واللاعبين ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير وعشاق النادى الاسماعيلى والفوز بمباراة الغد ان شاء الله.

ويسعى الدراويش للفوز بمباراة الغد أمام الطلائع للإقتراب خطوة كبيرة من حسم البقاء بالدوري في الموسم المقبل.

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة طلائع الجيش

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وجاءت قائمة فريق الاسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.

الإسماعيلي يعقد جلسة مع سيرجي آكا

كما قرر مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.