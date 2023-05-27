عاجل.. أول تعليق من اللجنة المؤقته بالنادي الإسماعيلي بعد قرار بطلانها

أصدرت اللجنة المؤقته لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي مساء اليوم السبت بيان بشأن بطلانها ، بحكم من محكمة قضاء الدولة .

وجاء البيان كالتالي..

قالت اللجنة عقب الإجتماع:" اجتمعت اللجنة المؤقتة مساء اليوم بشكل طارئ لمناقشة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية والقاضى بإلغاء قرار تعيينها ".

وإضافت:" وفي هذا الصدد يؤكد أعضاء اللجنة بعد صدور هذا الحكم إنتهاء صلتهم بالنادى كمسئولين بدءاً من اليوم ٢٠٢٣/٥/٢٧ احتراما لأحكام القضاء واضعين أنفسهم تحت إمرة النادى الإسماعيلي وجماهيره بصفتهم أعضاء جمعية عمومية دون الإنتظار لنسخ الحكم الصادر وإعلانه واعتبار إتصال علمنا به بمثابة إعلان للجنة ومن ثم تنفيذه فورًا دون تأخير".

وتابعت :" كما تعد اللجنة جماهير النادى الإسماعيلي ومحبيه تقديم كشف حساب بما قامت به داخل أروقة النادى طوال الأربعة أشهر الماضية وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، متمنين لنادينا الحبيب عبور هذه الأزمة التي لم تحدث منذ نشأته ".

مجلس الدولة تعلن بطلان قرار تعيين اللجنة المؤقته بالنادي الإسماعيلي

قضت مجلس الدولة اليوم السبت ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة ومدير المديرية بتعيين اللجنة المؤقتة التي تدير شئون النادي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي .

ونشر نهاد حجاج المستشار القانوني عبر حاسبة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:" أصدرت محكمة مجلس الدولة بجلسة اليوم حكماً مع النفاذ المعجل ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة ومدير المديرية بتعيين اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الاسماعيلي ".

وأضاف قائلاً:" كما أنه تم بطلان كافة القرارات التي اصدرتها وما يترتب علي ذلك اثار وهذا الحكم واجب النفاذ اعتباراً من اليوم ٢٧ مايو ٢٠٢٣ واي طعن علي هذا الحكم لا يوقف تنفيذه ".