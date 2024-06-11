نور

الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 08:34 م 6/11/2024 8:34:58 PM

تطبيق الذكاء الاصطناعى «ChatGPT شات جى بى تى» فى موقف حرج جداً بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة ورفح الفلسطينية. التطبيق تسيطر عليه المصالح الأمريكية التى لا تريد الانحياز لصالح العرب على حساب إسرائيل. حاولت سحب التطبيق لحوار حول غزة كى أفهم كيف يفكر هذا الاختراع غير المسبوق، ودخلت معه فى حوار مثير.

فى البداية طرحت عليه سؤالاً باللغة العربية..ما هو موقف الشباب فى أوروبا وأمريكا من الحرب الإسرائيلية على غزة؟ ولكننى فوجئت بأنه طرح الإجابة باللغة الإنجليزية!! وهذا يعنى أن النموذج المحدد لديه للإجابة على هذا السؤال تم إعداده باللغة الإنجليزية فقط!! ومن الواضح أن هناك قرار لدى إدارة التطبيق بعدم طرحه باللغة العربية.

الإجابة (التى قمت بترجمتها إلى اللغة العربية) كانت على النحو التالي: فى كل من أوروبا والولايات المتحدة، أبدى الشباب معارضة قوية للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة. وفى الولايات المتحدة، ينتقد العديد من الشباب الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بشكل متزايد تصرفات إسرائيل ويطالبون بوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة للفلسطينيين. وقد تسبب هذا الاتجاه فى حدوث توتر فى الحرم الجامعى وله آثار سياسية كبيرة، ما قد يؤثر على احتمالات إعادة انتخاب الرئيس بايدن. وفى أوروبا، كان نشاط الشباب أيضاً قوياً، مع احتجاجات واسعة النطاق وحملات تضامن فى مختلف البلدان. لقد تحرك الشباب الأوروبى للمطالبة بإنهاء العنف وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية فى غزة.

طرحت سؤالاً آخر...وما رأيك أنت فى هذا التحرك الشبابى هل أدى إلى ضغوط على الحكومات الغربية لإنقاذ الفلسطينيين من الإبادة الجماعية؟

الإجابة كانت باللغة العربية هذه المرة وكانت على النحو التالي: تحركات الشباب فى أوروبا وأمريكا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة تعكس زيادة الوعى والنشاط السياسى بشأن القضية الفلسطينية، ولكن مدى تأثيرها فى الضغط على الحكومات الغربية يبقى محدوداً. على الرغم من أن هذه التحركات نجحت فى جذب الانتباه الإعلامى وتحريك بعض الرأى العام، إلا أن تغيير السياسات الحكومية يتطلب غالباً ضغطاً سياسياً مستمراً من قِبل فئات أوسع ومؤسسات أكثر نفوذاً. ومع ذلك، تظل هذه التحركات خطوة مهمة نحو زيادة الوعى وإمكانية التغيير فى المستقبل.

سؤال آخر: ما رأيك فيما تفعله إسرائيل الآن لتنفيذ خطتها لإبادة الشعب الفلسطينى..أليس فعلها يسمى جريمة حرب تستدعى تدخل مجلس الأمن لردعها ومحاكمة قادتها؟

الإجابة كانت مائعة.. قال تطبيق الذكاء الاصطناعى شات جى بى تي: ما تفعله إسرائيل فى غزة يعتبره العديد من الناس والأمم والمنظمات الدولية انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويمكن تصنيفه جريمة حرب. إجراءات مثل الاستهداف المتعمد للمدنيين، والحصار الذى يؤدى إلى نقص حاد فى الاحتياجات الأساسية، والتدمير الواسع للبنية التحتية، كلها قد تتطلب تدخل مجلس الأمن الدولى. ومع ذلك، تدخل مجلس الأمن يتعقد بسبب العلاقات الدولية والفيتو الذى تملكه بعض الدول الكبرى. محاكمة القادة المسئولين تتطلب تحقيقات دولية وموافقة الدول الأعضاء على الإجراءات القانونية اللازمة.

طرحت نفس السؤال باللغة الإنجليزية لأعرف ماذا يقول لمتابعيه الغربيين فكانت الإجابة متطابقة، وهذا تطور كبير، ولكن شككنى بعض الخبراء الفاهمين فى التكنولوجيا وقالوا لى إن التطبيق ذكى جداً ويعرف أنك نفس الشخص الذى طرح السؤال باللغة العربية، ولذلك يجب أن يتم طرح السؤال من شخص غربى ويعيش فى أوربا وأمريكا حتى نعرف موقف التطبيق الذكى وإجابته الحاسمة على هذا السؤال.

سؤال آخر طرحته على تطبيق شات جى بى تى.. قلت له من وجهة نظرك هل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مجرم حرب أم لا؟ لكن يبدو أن شات جى بى تى خاف من إسرائيل، فجاءت الإجابة أكثر «ميوعة» من الإجابة السابقة، فقد قال: تصنيف بنيامين نتنياهو كمجرم حرب هو موضوع جدلى ومعقد. هناك العديد من الآراء التى تعتبر سياساته وأفعاله، بما فى ذلك العمليات العسكرية ضد المدنيين فى غزة، انتهاكات للقانون الدولى، ويمكن أن تُصنف كجرائم حرب. ومع ذلك إن تحديد ذلك رسمياً يتطلب تحقيقات دولية وإجراءات قانونية من خلال محاكم دولية مختصة مثل المحكمة الجنائية الدولية. وتنفيذ هذه الإجراءات يواجه تعقيدات سياسية ودبلوماسية كبيرة.

سؤال مباشر: ما هى الوسيلة لإنهاء هذا العدوان الإسرائيلى المستمر على الفلسطينيين خاصة مع عدم احترام اسرائيل قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية؟

قال تطبيق الذكاء الاصطناعى شات جى بى تى ناصحاً.. إن إنهاء العدوان الإسرائيلى المستمر على الفلسطينيين يتطلب مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية:

1- الضغط الدولي: تعزيز الضغوط الدولية على إسرائيل من خلال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.

2- دعم القرارات الأممية: تقوية دعم وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.

3- دعم المحكمة الجنائية الدولية: تقديم الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة التحقيقات ومحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب.

4. التفاوض والحوار: تشجيع مفاوضات السلام الجادة والمبنية على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

5. التضامن الشعبى والإعلامي: زيادة الوعى العالمى من خلال الحملات الإعلامية والمظاهرات لدعم حقوق الفلسطينيين.

لكن هذه إجابة ناقصة.. لذلك قلت له لماذا لم تذكر ضرورة ضغط أمريكا على إسرائيل وإعطائها الأوامر لإيقاف الحرب فوراً؟

واضطر للإجابة... الضغط الأمريكى على إسرائيل يعتبر عنصراً حاسماً فى أى جهد لوقف العدوان. الولايات المتحدة تمتلك تأثيراً كبيراً على السياسة الإسرائيلية بفضل الدعم العسكرى والاقتصادى الكبير الذى تقدمه. لذلك، يمكن أن تكون ضغوط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والمشاركة فى مفاوضات سلام جدية فعالة جداً. هذا يتطلب من الإدارة الأمريكية تعديل سياساتها لتشمل فرض شروط ومطالب واضحة على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

الحوار كان مهماً، وأشار إلى أسباب استمرار العدوان.. ووسائل إيقافه.. ولكنه حوار افتراضى.. لن ينقذ حياة الناس فى غزة ورفح.