الإسماعيلي يكرر مسلسل الإنسحابات في مباراة المقاولون

في مشهد معتاد بالدوري المصري

قرر فريق الإسماعيلي عدم إستكمال مباراته أمام المقاولون العرب والتي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، إعتراضاً على قرار الحكم محمد يوسف بإحتساب ركلة جزاء لصالح فريق المقاولون.

وشهدت الدقيقة 60 من عمر مباراة المقاولون والإسماعيلي إحتساب الحكم لركلة جزاء مثيرة للجدل رافضاً العودة لتقنية الفار لتشتعل الأجواء داخل ستاد الجبل الأخضر.

وقرر الجهاز الفني للدراويش سحب لاعبيه من ملعب المباراة وعدم استكمال اللقاء وسط هتافات من جماهير النادي الاسماعيلي التي طالبت بالانسحاب من المباراة.

وبعد توقف اللقاء لـ 17 دقيقة كاملة عاد لاعبو الإسماعيلي لملعب المباراة ليتم إستكمال اللقاء.

وأعاد هذا المشهد ما حدث قبل أيام في مباراة إنبي وفيوتشر ببطولة كأس مصر عندما قرر إنبي الانسحاب من المباراة بعد إحتساب الحكم هدف مشكوك في صحته لصالح فيوتشر، قبل أن يعود الفريق البترولي لإستكمال اللقاء وتحقيق الفوز بركلات الترجيح.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – فراس شواط

البدلاء .. محمد كوكو – أحمد محسن – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد مخلوف – كريم الديب – مروان حمدي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة.

لائحة جديدة في الاسماعيلي لتحفيز اللاعبين

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي قد قرر وضع لائحة تصاعدية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري العام لتحفيز اللاعبين والنجاة من الهبوط.

كما قرر مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.