مجدي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي مع طلائع الجيش بالدوري

كشف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، عن قائمة فريقه للقاء طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، في الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

ضمت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع اليوم كلا من :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

يغيب غياب عبد الرحمن مجدي مهاجم الفريق، لعدم الجاهزية، والي ابتعد عن لقاءات الفريق الأخيرة لهذا السبب، كما يغيب كل من إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد بيومي، صالح جمعة، مروان حمدي، محمد عبد السميع، عمر الوحش لأسباب فنية.

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً.