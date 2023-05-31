الإسماعيلي يضع لائحة تصاعدية للفريق خوفاً من الهبوط

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، وضع لائحة تصاعدية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري العام لتحفيز اللاعبين والنجاة من الهبوط.

الإسماعيلي يعقد جلسة مع سيرجي آكا

كما قرر مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

تعادل فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش سلبيَا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد المقاولون العرب.

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري

تقام مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

توقيت مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الإسماعيلي و المقاولون في الدورى المصري

ويأتي المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة بعد 29 لقاء، حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الحادي عشر في الدوري المصري ويملك 32 نقطة، بعد لعب 28 لقاء، حيث فاز فى 7 وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.

ويخوض فريق البنك الأهلى مباراة اليوم التي تقام على أرض استاد القاهرة الدولي من أجل الفوز لضمان الابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

فيما يرغب البنك الأهلي في الفوز من أجل الاتبعاد عن شبح الهبوط، حيث يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط ويملك البنك الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما انتصر في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 12 مباراة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر ويملك 28 نقطة.