مدرب منتخب المانيا يتحدث عن نوير حارس البايرن

تحدث هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومستواه خلال المرحلة المقبلة.

وقال فليك اليوم الأربعاء- في تصريحات صحفية- أتوقع أن يعود نوير لقمة مستواه مرة أخرى عندما يعود من الإصابة.

وأضاف فليك: مقتنع أنه عندما يستعيد جاهزيته، سيعود لمستواه السابق.

وقال: الأمور تسير على مايرام مع مانويل، التقينا لفترة وجيزة في ميونخ في مباراة بايرن ولايبزيج إنه يتحسن بشكل أبكر مما كان متوقعا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نوير 37 عاماً" سيعود بشكل تلقائي ليكون الحارس الأساسي للمنتخب وقائده، مشيرا إلى أنه لم يحن الوقت بعد لمعرفة وقت عودته للملاعب وإنه حارس مرمى استثنائي، تماما كشخص، ولكن ينبغي عليه، وهو يعلم، أنه من الضروري أن يقدم عروضا جيدة.

وكان مانويل نوير الحارس الأساسي للفريق لمدة عشر سنوات.

وبعد غياب نوير، أصبح مارك أندريه تير شتيجن (31 عاماً) حارس برشلونة الإسباني الحارس الأساسي للمنتخب الألماني.