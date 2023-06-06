مانشيستر يونايتد يرغب في ضم جورتزيكا من بايرن ميونخ

اكدت مصادر داخل نادي مانشيستر يونايتد ان النادي يراقب بشدة وضع الدولي الالماني ليون جورتزيكا في التوقيت التي تتواتر انباء عن اهتمام الفريق البافاري بضم نجم وسط ويستهام الأنجليزي الدولي الأنجليزي ديكلان رايس .

وقالت شبكة سكاي المانيا في تقرير لها ان انتقال ديكلان رايس الى بايرن ميونخ لا شك سيفتح الطريق امام رحيل جورتزيكا مشيرة الى وجود مجموعة كبيرة من الأندية خارج المانيا تضع جورتزيكا ضمن اولوياتها للموسم المقبل واحد هؤلاء نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي

واضافت الشبكة ان أريك تين هاج يرى في جورتزيكا حل ممتاز لفريقه في وسط الملعب ولذلك فأن مسئولي اليونايتد متأهبين لاي تطورات في علاقة جورتزيكا بناديه .