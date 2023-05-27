احتفال بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي

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احتفل فريق بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي ، عقب الفوز على كولن وتعادل بورسيا دورتموند في الجولة الأخيره 34 في الدوري الألماني.

وكان اللقاء بين بايرن ميونخ وكولن واللقاء الثاني بوروسيا دورتموند مساء مباراتين على صفيح ساخن لتحديد هوية بطل الدوري الألماني لهذه النسخة .

تمكن بايرن ميونخ الفوز على كولن في بهدفين مقابل هدف في لقاء ناري بالمباراة التي جمعت بينهما على ستاد راين إينرجي ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة في الدوري الألماني الممتاز .

سجل الفرنسي كومان جناح فريق العملاق الألماني الهدف الأول في شباك كولن في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول بصناعة سانية.

وحصل اللاعب شميتز على البطاقة الصفراء لاعب كولن في أحداث الشوط الأول.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ الذي سجله ليروي سانية بداعي لمسة يد على الألماني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على كولن بهدف دون رد.

استحوذ فريق بايرن ميونخ على مجريات الشوط الأول بنسبة 52% أمام كولن 48%.

وحصل فريق كولن على ركلة جزاء سجلها دنيس حسين الهدف الأول من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الأول.

فيما أحرز جمال موسيالا الهدف الثاني بصناعة جنابري في الدقيقة 89 من أحداث المباراة .

ليطلق حكم المباراة ، صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على كولن بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة توج رسميًا فريق بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني للمرة 32 وأصبح الفريق الأكثر التتويج بالدوري الألماني.

وبدأ فريق بايرن ميونخ الألماني بهذا التشكيل أمام كولن كالتالي

في حراسة المرمى: سان سومر

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - بافارد - نصير مزراوي

في خط الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

في خط الهجوم: جنابري - ليروي ساني - كينجسلي كومان.

أهدر بوروسيا دورتموند فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني، بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام ماينز من عمر مسابقة الدوري، بعدما كان يحتاج للانتصار فقط لحصد اللقب ، دون النظر لنتيجة خصمه بايرن ميونخ.