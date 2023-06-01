بطلة ألمانيا تهاجم  بايرن ميونخ  لهذا السبب

فتحت البطلة الأولمبية الألمانية" الموث شولت " النار ضد ناديها بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وجاء هجومها العنيف بعد مماطلة النادي في تسريح لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم للسيدات.

وتغيب شولت عن المونديال الذي تستضيفه أستراليا ونيوزلندا خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس، بسبب الحمل.

وترى شولت أن مماطلة بايرن ميونخ في تسريح اللاعبات، جزء من الفوضى التي ألمت بالنادي البافاري بأكمله هذا الموسم.

وأعلنت فوس تكلنبرج مدربة المنتخب الألماني يوم الأربعاء قائمة تضم 28 لاعبة لمشاركة في المونديال، لكن خمسة من لاعبات بايرن ميونخ ستلتحقن بالمنتخب الوطني في 23 يونيو بدلا من 20 من الشهر ذاته، بعد تغيير بطل البوندسليجا رأيه.

وقالت حارسة المرمى شولت: هناك اتفاقات واضحة تمت مسبقا، عندما تحدث معاكسات قبلها بفترة وجيزة، فكل ما يمكنني فعله هو أن أهز رأسي.

وأشارت اللاعبة الحائزة على الميدالية الذهبية مع منتخب ألمانيا في أولمبياد 2016، أن الوضع يتماشى مع كل الاضطرابات التي يعاني منها فريق الرجال لبايرن ميونيخ هذا الموسم.

وأقال بايرن ميونخ الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بعد موسم محبط، شهد إقالة المدير الفني يوليان ناغلسمان، لكن تم حصد لقب البوندسليغا في الجولة الأخيرة.

وفاز فريق السيدات في بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، وترى شولت أن هناك متسع من الوقت لحصول اللاعبات على راحة قبل 20 يونيو.

وقالت شولت: من الغباء أن فوضى فريق الرجال تنتشر الآن في فريق السيدات أيضا، من المؤسف حدوث مثل هذا الأمر قبل كأس العالم.

وتنتظر تكلنبرج انضمام خماسي بايرن ميونخ، لينا ماجول وسيدني لومان وليا شولر وكارولين سيمون وكلار بوهل ، للمنتخب الوطني واستبعدت مشاركتهن في المباراة الودية أمام فيتنام في اوفنباخ يوم 24 يونيو الجاري.