الغندور يعلق على فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

علق الأعلامى خالد الغندور نجم الزمالك على السابق على فوز القلعة البيضاء على الإتحاد السكندري بثنائية في الدوري .

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية فيسبوك ،مبروك للزمالك و جمهوره و مدربه و لاعبيه.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

أشهر حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في وجه زوران المدير الفني للاتحاد السكندري وعبدالواحد السيد مدير الكرة الجهاز الفني للزمالك بعد دخولهما في مشادة بعد تسجيل الزمالك الهدف الاول.

وبفوز الزمالك يستمرفي المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 ويحتل المركز الثامن.