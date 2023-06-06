بتروجت يضم محمد وليد وكريم العراقي من الزمالك لتدعيم تنس الطاولة

نجح نادي بتروجت في التعاقد مع محمد وليد، وكريم العراقي، لاعبا نادي الزمالك لتنس الطولة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق البترولين في صفقة انتقال حر، بعد صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز.

ويعتبر محمد وليد وكريم العراقي من أهم لاعبي تنس الطاولة في مصرن وحصلا على العديد من الميداليات المتنوعة "ذهبية - فضية - برونزية" وذلك في مختلف البطولات المحلية والقارية والعربية، مع المنتخب المصري.

ويسعى نادي بتروجت إلى إبرام عدد من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة، ليظهر فريق الرجال بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال مركز متقدم وسط كبار اللعبة في مصر.

وكان فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة، حصد المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بعد مباراة ماراثونية الذي توج باللقب في النهايةن وحل الفريق البترولي ثانيا، في ظهوره الأول بالدوري.

بتروجت ينهي دوري تنس الطاولة للسيدات في مركز الوصيف الأهلي البطل

أتم فريق تنس الطاولة سيدات بنادي بتروجت لتنس الطاولة، بطولة الدوري العام في مركز الوصيف، بعدما جاء في المرتبة الثانية خلف النادي الأهلي الذي توج باللقب.

انتهت منذ قليل نهائى الدورى الممتاز لتنس الطاولة للسيدات، بفوز النادي الأهلي على بتروجيت بنتيجة ٢/٣ في المشاركة الأولى للنادي البترولي في هذا الدوري.

أقيمت المباراة النهائية بين الأهلي وبتروجيت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، واستمرت لمدة ثلاث ساعات ونصف، كان الندية والقوة والإثارة شعارها، وفاز الأهلي بالبطولة بعد ريمونتادا أمام الفريق البترولي الذي تألق وأجاد.

تقدم بتروجت فى المباراة الأولى بفوز مريم الهضيبى على هنا جودة ٢/٣، ثم تعادل الأهلي في المباراة الثانية بفوز دينا مشرف على مروة الهضيبى ٠/٣، وعاود الفريق البترولي تقدمه مرة ثانية في المباراة الثالثة بفوز أميرة يسري على نادين الدولتلي ٠/٣.

وبعدها أدرك النادي الأهلي التعادل مرة أخرى في المباراة الرابعة، بفوز دينا مشرف على مريم الهضيبى ٠/٣، وفي المباراة الفاصلة فازت هنا جودة على مروة الهضيبي ٠/٣، ليتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، ويحل نادي بتروجت ثانيا فى أول موسم له في الدورى الممتاز.