الزمالك ينافس الأهلي على ضم صفقة سوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود مرعي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر دخل دائرة اهتمام مسؤولو الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «تلقت اللجنة الفنية بالزمالك خلال الايام الماضية ترشيحات بالتعاقد مع محمود مرعي لتعزيز دفاع الأبيض في ظل الأزمة التي يعاني منها بسبب إصابة محمود حمدي الونش وتراجع مستوى محمد عبدالغني إلى جانب عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات محمود شبانة».

وتابع: «محمود مرعي يعد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

يُذكر أن مدافع فيوتشر، ضمن المرشحين لتدعيم خط دفاع الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

