أوسوريو يكشف سر تطور أداء الزمالك هجوميًا ورأيه في الجزيري (خاص)

رد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على سؤال محرر الوفد مساء أمس الاثنين بخصوص تطور أداء الزمالك في الهجوم بمباراة الاتحاد بجانب تطور ملحوظ في دفاعات الفريق أمام زعيم الثغر.

وقال أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك: "نعمل كثيرًا كل يوم على تطوير الهجوم والدفاع خلال مران الفريق قبل أي لقاء مرتقب".

وأشار: "بنمرن اللاعب عن طريق الكرة، بجانب أننا نضع اللاعبين في مواقف بتحصل خلال الماتشات ونخلق العديد من السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في الماتشات ونمكن اللاعب بأخذ القرار الصحيح هذا على الجانب الدفاع، أما على الجانب الهجومى، بنشتغل على الفنش بشكل جماعي وليس فرديًا".

وأكمل حديثه: "سيف الدين الجزيري قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، الجزيري كان جيد جدًا أمام المرمى في لقاء الاتحاد ويحتاج إلى تحسين بعض الأمور البسيطة ليكون مفيد بشكل أكبر للفريق".

وأتم حديثه: "في الكرة المصرية لما المهاجم ينزل أكثر من اللازم المدافعين يتركوه ويتمكن اللاعب من التسجيل".

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

سجل الهدفين لصالح الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري فيما سجل هدف اللقاء الوحيد خالد الغندور.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وحصل مدرب الاتحاد السكندري في اللقاء على البطاقة الحمراء في الدقيقة ٢٨ بالشوط الأول

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الزمالك أمام الاتحاد السكندري بأقدام أحمد فتوح بداعى التسلل.

ومن المقرر، أن يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور المؤتمر الصحفي في مكتبه الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي.