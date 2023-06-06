أوكرانيا تُعلن القضاء على 211 ألفًا و150 جنديًا روسيًا منذ بدء الحرب

تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، اليوم الثلاثاء، وفي إطار ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 211 ألفا و150 جنديا منذ بدء العدوان الروسي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3860 دبابة، و7543 من المركبات المدرعة، و3603 من النظم المدفعية، و590 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و351 من أنظمة الدفاع الجوي، و313 طائرة مقاتلة، و299 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 6332 من المركبات وخزانات الوقود، بالإضافة إلى 489 من المعدات الخاصة، و3212 طائرة مسيرة، وإسقاط 1171 من صواريخ كروز.

كما أعلنت هيئة الأركان أنه خلال اليوم الماضي، شن سلاح الجو 19 غارة على أماكن تمركز القوات الروسية، بالإضافة إلى 5 ضربات استهدفت أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات، وأفاد سلاح الجو بأن دفاعات أوكرانيا الجوية اعترضت جميع الصواريخ الـ35 التي أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وأضاف: أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت دفاعاتنا 10 طائرات استطلاع روسية، و6 طائرات دون طيار هجومية من مختلف الأنواع، وضربت وحدات من القذائف الصاروخية والمدفعية موقعين للقيادة و12 مجموعة من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية ومستودع ذخيرة ومضاد للطائرات، و12 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى 4 أهداف أكثر أهمية".

تفجير سد نوفا كاخوفكا

وفي وقت سابق من اليوم، تبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بتحمل مسؤولية تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، فيما توالت التحذيرات بضرورة إخلاء المنطقة خوفًا من حدوث فيضانات.

تفصيلًا، قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.

وحذرت السلطات في أوكرانيا من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.

وأفادت وكالة رويترز بتأثر نحو 22 ألف شخص و14 قرية باحتمال فيضان نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا. وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن 16 ألف شخص في “منطقة حرجة” بعد تدمير جزء من السد.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأعلن حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، الثلاثاء، بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من كاخوفكا في جنوب البلاد، بعد تدمير سد في المنطقة.

وقال بروكودين عبر تطبيق تيليجرام: "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

وأضافت تاس: انهار سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بسبب الأضرار التي لحقت به، وغمرت المياه الأراضي، أفادنا بذلك مصدر في الحكومة، وقال: "لم يستطع السد التحمل وانهار وبدأت الفيضانات".

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