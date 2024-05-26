فلسطين تحتفل بخطاب ابو عبيدة.. ونشطاء: جندي مدجج بالسلاح يأسره قسامي بشبشب

قالت مصادر فلسطينية، إن مكبرات الصوت اعادت خطاب الناطق باسم القسام ابو عبيدة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع في مدن الضفة الغربية ابتهاجاً بعملية الأسر الجديدة التي نفذتها كتائب القسام .

وتجمعات عفوية في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالاً بعملية الأسر لجنود الاحتلال في غزة

واكدت مصادر لبنانية، أن مسيرة شعبية تجوب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان احتفالاً بعملية الأسر.



واشادت وسائل التواصل، بفيديو الأسر الذي نشرته المقاومة ظهر فيه جندي مدجج بالسلاح وأحدث التقنيات العسكرية، يأسره مقاوم قسامي بــ"شبشب".

وأعلن ابو عبيدة عن عملية نفذها مقاتلوا القسام، قتلوا فيها عدد من الجنود واسروا آخرين، في جباليا .