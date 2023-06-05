جامعة 6 أكتوبر تتصدر قائمة التايمز للجامعات المستدامة

أعلن الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن الجامعة احتلت المرتبة 601 لـ800 من بين 1591 جامعة عالمية تم إدراجها في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2023 المعني بتقييم أداء الجامعات حول العالم وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتصدرت جامعة 6 أكتوبر قائمة الجامعات الخاصة في مصر حيث احتلت المركز الأول مع جامعتين ضمن 14 جامعة خاصة تم إدراجها بهذا التصنيف والمركز الخامس المكرر بين 37 جامعة مصرية.



تقدم جامعة 6 أكتوبر

وصرح جامعة 6 أكتوبر بأن الجامعة قد تقدمت بشكل ملحوظ في العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث تقدمت الجامعة 400 مركزا عالميًا مقارنة بالعام الماضي في الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم، كما تقدمت 300 مركزا عالميا في الهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، و100 مركز في كلا من الأهداف المتعلقة بمحاربة الفقر والصحة الجيدة.



وأضاف رئيس جامعة 6 أكتوبر أن الجامعة حققت الجامعة مركزا متميزا في الهدف الثامن الخاص ببيئة العمل والنمو الاقتصادي، حيث احتلت المرتبة ١٠١-٢٠٠ عالميًا وتصدرت الجامعات المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه النتائج إنجازًا جديدا للجامعة يضاف إلى قائمة التصنيفات العالمية التي تم إدراج جامعة ٦ أكتوبر بها في الخمس سنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن هذه النتائج تعكس الالتزام المستمر لجامعة ٦ أكتوبر بجودة وتطوير التعليم وبتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكداً المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.