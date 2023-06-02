الأمم المتحدة تختار إيران نائبا لرئيس الجمعية العامة ومقررا للجنة نزع السلاح

انتخبت الأمم المتحدة، إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس الجمعية العامة، حسب ما أفادت وكالة "مهر" للأنباء.

وقالت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت بالإجماع الممثل الدائم لإيران في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء الأمم المتحدة انتخبوا دنيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو رئيسا للجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

وبهذا القرار، تم تعيين إيران أيضا كواحد من خمسة نواب لرئيس الجمعية العامة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المختلفة.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، فإن نائب رئيس الجمعية العامة المنتخب، إلى جانب 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يشكلون أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.

كما عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مرشح إيران مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة اللجنة.

جهود مكثفة لمنع تعيين إيران

وذكرت الوكالة شبه الرسمية أن هذ الانتخاب يأتي في وقت، قامت فيه السفارة الأمريكية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية بجهود مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين.

في السابق ، وافق 56 عضوا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على ترشيح إيران لهذا المنصب.

وفي سياق متصل، أعلن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، تقديم طلب لإلغاء رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وإنه تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، داعيا دول العالم إلى دعم هذا الطلب.

وقال نوير، في وقت سابق، "إن إيران، التي تم تعيينها رئيسا للمنتدى، أعدمت 3 متظاهرين، بالإضافة إلى إعدام 582 شخصا العام الماضي، بزيادة قدرها 75 في المائة عن العام الذي سبقه".

كما سبق وحذر من أن "المعممين يستخدمون عضويتهم في لجنة المرأة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كمنصة يظهرون من خلالها أن النظام يهتم بحقوق المرأة، لكنه في الواقع غير مهتم".

كما أطلق حملة عبر الإنترنت، وطلب من الناس الانضمام إليها بتوقيعهم.

وكان مرصد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قدم في وقت سابق قرارا بشأن طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، مما أدى إلى طرد الجمهورية الإسلامية من هذه اللجنة.

ووصف نوير في ذلك الوقت عضوية طهران في اللجنة بأنها "نفاق".

وأثار تعيين إيران لرئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان، ردود فعل سلبية من نشطاء في هذا المجال.

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