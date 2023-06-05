رئيس جامعة القناة يُدعم "لوجي وليد" و"يحيى محمد" في بطولة العالم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - طلاب كلية التربية الرياضية حاصدي ميداليات بطولة أفريقيا للمصارعة التي أُقيمت في تونس مايو الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية- قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للطالب يحيى محمد يحيى عبد القادر، والطالبة لوجي وليد خلف ياسين الطالبة بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية لحصولهما على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

موجهاً بتقديم كافة التسهيلات لهما، حتى يواصلا مسيرة النجاح على المستوى الرياضي والعلمي، مُقدماً لهما كل الدعم فى بطولتهما القادمة في بولندا أغسطس 2023، مُعلنا عن دعم الجامعة لطلابها المتفوقين والمتميزين علميا ً ورياضياً، والموهوبين في كافة المجالات.

يُذكر أن الطالـب " يحيى بروليه" صاحب الـ19 عام بدأ مشواره مع رياضة المصارعة الرومانية في سن التاسعة، لاعبا للنادي الإسماعيلي، ثم انتقل إلى نادي المشروع القومي، وحصل على خمس ميداليات ذهبية، و فضيتين و برونزية ببطولة الجمهورية، واستطاع اقتناس لقب أول بطولة أفريقيا شباب وثاني بطولة أفريقيا كبار بتونس 2023 فى أول مشاركة دولية له .

أما " لوجي وليد " فقد بدأت من سن ال12 بنادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية، وحصلت على ست ميداليات ذهبية، وبرونزية في بطولة الجمهورية، كما شاركت في بطولة التصنيف العالمي 2021 - 2022 وحصلت على أول شباب وثالث كبار في بطولة المغرب 2022، واستطاعت خلال مشاركتها الأخيرة بتونس الحصول على المركز الأول شباب والخامس كبار.



كما يستعد البطلان لخوض بطولة عالمية جديدة ببولندا أغسطس القادم.