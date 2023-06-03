التعليم العالى تعلن وضع تصور لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير.

وأوضح وزير التعليم العالى أن ذلك في ضوء التجهيز لافتتاحه، خاصة وأن الطريق الدائري يُعد أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، موضحًا أنه تم إعداد دراسة مُتكاملة حول تنفيذ المشروع من خلال فريق العمل المُشترك بين الجامعتين.

تفاصيل اجتماع التعليم العالى

اجتماع التعليم العالي

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمبنى وزارة التعليم العالى بالتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري في ضوء الإجراءات الحالية للتجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعتي القاهرة وعين شمس؛ بإعداد خطة لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، بعد الانتهاء من أعمال الإزالات والتوسعات التي تمت بالطريق.

وأشاد وزير الإسكان بالجهود المبذولة من قِبل فريق العمل بكليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى تصور نهائي للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المشروع.

وتناول الاجتماع عرض بعض المُقترحات الخاصة بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المُشترك من كليتي الهندسة بالجامعتين.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حسام الدين عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور طارق إبراهيم نصر مدير مركز دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتورة إنجي البرملجي أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة أمنية ممدوح أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد عقد عدة اجتماعات مع وزير التعليم العالى وعمداء كلية الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس لوضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري ضمن أعمال التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير ، حيث يُعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري، تمهيدًا لبدء أعمال المشروع.