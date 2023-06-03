السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على 11 مُتهماً في حملة أمنية بالقاهرة ودمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مُتهمين بالاتجار في المُخدرات في القاهرة. 

txt

سقوط 13 مسلحًا في حملة أمنية مشددة بمركزي أخميم وسوهاج

txt

حملة لإزالة التعديات على خطوط التنظيم بسفاجا

حيث تم ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال إستقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول) .

وتم أيضاً ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال استقلاله سيارة ملكه ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة –مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه ،وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

 

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور-الزرقا- كفر البطيخ) ، أقسام شرطة (ثان دمياط - السرو- دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

كما تمكنت السلطات من ضبط عدد (8) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين –عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين  "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لضبط المُتهمين الخارجين عن القانون، وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع. 

وتشن أجهزة الأمن يومياً حملات مُكبرة تستهدف التأكد من التزام الجميع بالقواعد والقوانين من أجل الوصول لمجتمع آمن الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين. 

مواد متعلقة

القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم المخدرات بالشرقية

المشدد 6 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالشرابية

المشدد 10 سنوات لمتهم تاجر في مخدر الحشيش بالشرقية

القبض على المتهم ببيع المخدرات على "فيسبوك"

حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج

المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

رصد 26 كيلو من البانجو المخدر
الجريدة الورقية