القبض على 11 مُتهماً في حملة أمنية بالقاهرة ودمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مُتهمين بالاتجار في المُخدرات في القاهرة.

حيث تم ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال إستقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول) .

وتم أيضاً ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال استقلاله سيارة ملكه ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة –مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه ،وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور-الزرقا- كفر البطيخ) ، أقسام شرطة (ثان دمياط - السرو- دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

كما تمكنت السلطات من ضبط عدد (8) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين –عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لضبط المُتهمين الخارجين عن القانون، وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

وتشن أجهزة الأمن يومياً حملات مُكبرة تستهدف التأكد من التزام الجميع بالقواعد والقوانين من أجل الوصول لمجتمع آمن الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.