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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإسكان: تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالعاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية، "سكن كل المصريين"، بمدينة العاشر من رمضان.

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وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان تشهد دائما إقبالا شديدا على حجز هذه الوحدات، كما أن نسبة الإشغال بالوحدات مرتفعة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ 21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي " بالحي الـ12 ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

أعمال تنفيذ مشروع سكن كل المصريين 

وتابع المهندس علاء منيع، أعمال استكمال تنفيذ مشروع سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة بشرق وغرب حي الأندلس نموذج 90 مترا مربعا للوحدة، وكذا استكمال تنفيذ مشروع 298 عمارة " سكن كل المصريين " بحي النرجس المرحلة الرابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ودفع سير العمل في المواقع والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.

وقام المهندس علاء منيع، بالمرور على أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط وتشمل تنفيذ 68 عمارة تضم ١٦٣٢ وحدة بمساحات (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة ( تشطيب كامل) شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

كما قام المهندس علاء منيع، بمتابعة استكمال تنفيذ 98 عمارة بالحي الـ20 بمساحة ٩٠مترا مربعا للوحدة، وتنفيذ 178 عمارة بالحي الـ21 بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة.

 

 

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