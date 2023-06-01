فيلم تسجيلي يعرض منشآت الأهلي بافتتاح فرع القاهرة الجديدة

بدأت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.





وقام الخطيب الذي رافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بقص شريط الافتتاح في حضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وخلال الحفل، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض ما تم إنجازه من منشآت بمقرات الأهلي المختلفة ، مثل النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، إضافة إلى الطفرة الكبيرة بفرع التجمع الخامس.



وتواجد خلال فعاليات حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

طفرة إنشائية ..

جدير بالذكر أن فرع الأهلي بالتجمع الخامس يشهد طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على مستوى عالى من التميز، بالإضافة إلى مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏.

مع تواجد ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، وملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

نهائي أفريقيا ..

على صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ، والمقرر انطلاق مواجهة الذهاب منها الرابع من شهر يونيو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

بينما يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مواجهة الإياب 11 من الشهر ذاته.