مشوار الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا قبل النهائي المرتقب

تترقب جماهير الوطن العربي والمارد الأحمر بالأخص، موعد مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي، والتي تجمعهما يومي 4 و11 يونيو الجاري على ستاد "القاهرة" ومركب "محمد الخامس"، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، في قمة عربية مشتعلة.

مشوار الأهلي حتي نهائي أفريقيا

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي النهائي السادس على التوالي بعد احتلاله المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 10 نقاط؛ من الفوز في 3 والخسارة في 2 والتعادل في مباراة واحدة، سجل 14 هدفا واستقبل 8 أهداف .

وجائت نتائجه بدور المجموعات كالتالي:

هزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ثم التعادل الإيجابي 2-2 أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ثم الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، والخسارة الأكبر في مشوراه بدوري المجموعات كان خارج الديار أمام صن داونز 2-5، ثم الفوز على القطن الكاميروني برباعية دون رد، وأخيرًا الفوز أمام الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ليتأهل لدور الـ 8 ويواجه الرجاء البيضاوي المغربي والفوز عليه بهدفين دون مقابل في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ليصل بعدها الأهلي إلي نصف النهائي ويواجه نظيره نادي الترجي التونسي ويحقق الفوز برباعية دون مقابل بمجموع المباراتين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مشوار الوداد المغربي إلي نهائي أبطال أفريقيا

كانت بداية فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا غير مبشرة حيث واجه فريق ريفرز يونايتد في دور الـ 32، وخسر الوداد في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، أما في لقاء الإياب ففاز الفريق المغربي بنتيجة ستة أهداف دون رد.

ووقع الوداد في مجموعة تضم كلا من شبيبة القبائل الجزائري وبيترو اتلتيكو وفيتا كلوب الكونغولي وحقق الوداد المغربي خلال 6 مواجهات 13 نقطة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في لقاء وخسر في آخر.

ثم ألتقي فريق الوداد المغربي في دور الثمانية نظيره سيمبا التنزاني، وخسر الفريق المغربي في الذهاب بهدف دون رد، وفاز إيابا بنفس النتيجة، واستطاع الوداد التأهل بركلات الترجيح.

وفي دور نصف النهائي اصطدم فريق الوداد المغربي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي، وتعادل سلبيا في لقاء الذهاب بينما في لقاء الإياب تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.