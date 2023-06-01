بدء مراسم افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور كل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام. وبدأ توافد حضور الافتتاح من الساعة السادسة مساء ، وحرص الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأحمر على استقبالهم جميعًا.



يذكر أن فرع الأهلي بالتجمع الخامس يشهد طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، في جوانب عدة سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، بالإضافة إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة.



وتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل حضور حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس والذي بدأت فعالياته منذ قليل.

كان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، قد أقام جولة تفقدية بفرع التجمع الخامس رفقة اللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية يوم الجمعة الماضي؛ للتعرف على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع قبل افتتاحه مساء اليوم,

ملاعب الألعاب الأخرى ..

مع تصميمات مميزة لملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، باستخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، التي تم الانتهاء منها أيضًا مع منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.