عاجل
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن
الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قبل ساعات من الافتتاح .. تعرف على منشآت فرع الأهلي بالتجمع الخامس

مدير إدارة الأشغال
مدير إدارة الأشغال العسكرية والخطيب

ساعات قليلة ، تفصل الرياضة المصرية عن افتتاح منشأة جديدة خاصة بكرة القدم المصرية ، بعد تأسيس النادي الأهلي فرعًا جديدًا بالتجمع الخامس ليأتي استكمالاً لفروع الأحمر بالقاهرة .

txt

الأحد المقبل .. الوداد المغربي في ضيافة الأهلي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

txt

الخطيب يفتتح فرع الأهلي الرابع في منطقة التجمع الخامس اليوم

txt

وزير الرياضة يُعلن حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي في نهائي إفريقيا

txt

رضا البلتاجي: هدف الأهلي في سيراميكا كليوباترا صحيح

txt

مشوار الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا قبل النهائي المرتقب


ويضم فرع الأهلي الجديد عدد من النواحي الخدمية، ومنافذ خاصة لتقديم المأكولات والمشروبات المجهزة.
بالإضافة إلى الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء.
كما يضم الفرع منطقة ترفيهية، ‏ومبنى خاص بأكاديمية الكرة بالأهلي، إضافة إلى مبنى إداري واجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم. 

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بجولة تفقدية بالفرع رفقة اللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي؛ للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع قبل افتتاحه اليوم

ورافق الخطيب والسيد اللواء في الزيارة كل منةالدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد أحمد النحاس، مدير فرع التجمع. 

وضع اللمسات الأخيرة ..

وعقد الخطيب جلسة مع اللواء أ.ح وليد عارف؛ لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميًّا اليوم.

وحرص رئيس الأهلي رفقة الوفد المرافق له على معاينة دورية العمل بالفرع والنواحي الخدمية، ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح، كذلك استعدادات الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء، وكذلك المنطقة الترفيهية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري الخاص برئيس النادي والمجلس ، والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم. 

واستمع الخطيب إلى رؤية أعضاء النادي الأهلي الذين بدأوا مبكرًا في زيارة الفرع مع إبداء إعجابهم الشديد بالمنشآت التي يضمها الفرع، وما يتضمنه من رؤية عصرية تضاهي الأندية العالمية.

الجريدة الورقية