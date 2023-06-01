قبل ساعات من الافتتاح .. تعرف على منشآت فرع الأهلي بالتجمع الخامس

ساعات قليلة ، تفصل الرياضة المصرية عن افتتاح منشأة جديدة خاصة بكرة القدم المصرية ، بعد تأسيس النادي الأهلي فرعًا جديدًا بالتجمع الخامس ليأتي استكمالاً لفروع الأحمر بالقاهرة .



ويضم فرع الأهلي الجديد عدد من النواحي الخدمية، ومنافذ خاصة لتقديم المأكولات والمشروبات المجهزة.

بالإضافة إلى الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء.

كما يضم الفرع منطقة ترفيهية، ‏ومبنى خاص بأكاديمية الكرة بالأهلي، إضافة إلى مبنى إداري واجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.



كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بجولة تفقدية بالفرع رفقة اللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي؛ للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع قبل افتتاحه اليوم

ورافق الخطيب والسيد اللواء في الزيارة كل منةالدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد أحمد النحاس، مدير فرع التجمع.

وضع اللمسات الأخيرة ..

وعقد الخطيب جلسة مع اللواء أ.ح وليد عارف؛ لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميًّا اليوم.

وحرص رئيس الأهلي رفقة الوفد المرافق له على معاينة دورية العمل بالفرع والنواحي الخدمية، ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح، كذلك استعدادات الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء، وكذلك المنطقة الترفيهية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري الخاص برئيس النادي والمجلس ، والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.

واستمع الخطيب إلى رؤية أعضاء النادي الأهلي الذين بدأوا مبكرًا في زيارة الفرع مع إبداء إعجابهم الشديد بالمنشآت التي يضمها الفرع، وما يتضمنه من رؤية عصرية تضاهي الأندية العالمية.