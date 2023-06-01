بالأرقام.. أبرز ما قدمه محمد الضاوي جناح الأهلي في كأس العالم للشباب

انتهى مشوار محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي مع منتخب تونس تونس في كأس العالم للشباب 2023 بعدما تعرض نسور قرطاج تحت 20 عامًا للإقصاء من المونديال عقب الخسارة من البرازيل.

وتعرض منتخب تونس تحت 20 عامًا لهزيمة كبيرة أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليغادر منتخب نسور قرطاج مونديال الشباب من دور الستة عشر.

وكان منتخب تونس للشباب قد ضمن تأهله لدور الستة عشر كأحد أضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث بمرحلة المجموعات وذلك بعدما تمكن من تحقيق 3 نقاط ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالفوز على العراق بثلاثة نطيفة بينما خسر أمام كل من أوروجواي وإنجلترا بهدف دون.

مشوار محمد الضاوي كريستو في كأس العالم للشباب 2023

وشارك محمد الضاوي كريستو في 4 مباريات مع تونس في كأس العالم للشباب منها 3 مباريات أساسيا في تشكيلة منتخب نسور قرطاج تحت 20 عامًا.

ولم يسجل محمد الضاوي أي أهداف منتخب تونس في كأس العالم للشباب كما لم يتمكن من صناعة أي أهداف أو فرص خلال مشاركته في 3 مباريات بدور المجموعات لكنه صنع فرصتين أمام البرازيل في مباراة دور الستة عشر.

وظهر محمد الضاوي كريستو على دكة البدلاء في مباراة تونس وإنجلترا بالجولة الأولى من مونديال الشباب قبل أن يشارك في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

ونجح لاعب الأهلي الشاب في لمس الكرة 14 مرة بينما قام بـ 4 تمريرات صحيحة بدقة 100 % خلال مشاركته في 27 دقيقة بمباراة تونس وإنجلترا بالجولة الأولى.

وتمكن من التسديد مرتين على المرمى بينما لعب عرضية واحدة كانت خاطئة، ولم يستطع تسجيل أو صناعة أي هدف وقام بمراوغة واحدة ناجحة من أصل 4 محاولات للمراوغة.

ثم وشارم جناح الأهلي الشاب في التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس أمام العراق بالجولة الثانية قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

وتمكن كريستو من لمس الكرة 33 مرة بينما لعب 15 تمريرة منها 9 تمريرات صحيحة مع تسديدة واحدة على المرمى وغرسال كرة طويلة صحيحة من أصل 3 محاولات لإرسال الكرة الطويلة.

كما لم يحقق محمد الضاوي سوى مراوغتين ناجحتين فقط من أصل 8 محاولات للمراوغة في مباراة تونس والعراق وفشل في إرسال أي عرضية مع فقدانه للكرة 18 مرة.

وظهر محمد الضاوي في التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس أمام أوروجواي ثم تم استبداله في الدقيقة 69 دقيقة والتي تمكن خلالها من لمس الكرة 35 مر والقيام بـ 11 تمريرة صحيحة من أصل 14 تمريرة.

وحقق 3 عرضيات دون إرسال أي عرضية صحيحة بينما قام بـ 3 تسديدات منها تسديدة واحدة على المرمى فيما اكتفى بمراوغة واحدة ناجحة من أصل محاولتين للمراوغة مع فقدان الكرة 15.

وأخيرا في مباراة تونس والبرازيل التي شهدت مشاركته أساسيا ولعب دقائق اللقاء، تمكن من صناعة فرصتين بعدما لمس الكرة 70 مرة أكمل 37 تمريرة منها 28 تمريرة صحيحة.

لكنه لم يحقق سوى مراوغة واحدة صحيحة من أصل 4 محاولات للمراوغة، وقد أرسل 8 عرضيات دون أي عرضية صحيحة ولعب كرتين طويلتين من أصل 3 كرات طويلة له.

وسدد كرة واحدة كانت خارج المرمى ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع فقدان الكرة 28 مرة خلال مباراة تونس والبرازيل بدور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2023.