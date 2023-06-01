محمد عبد الجليل: احذر دفاع الأهلي من سامبو

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي، صعبة بكل تأكيد، لكن الفريق الأحمر بدنيا وذهنيا في أفضل حالاته، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين واضح بشكل كبير في الفترة الماضية خلال المواجهات الحاسمة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: نهائي النسخة الماضية ذهب الأهلي خاسرًا إلى المغرب قبل المباراة، إدارة النادي قامت ببعض الأمور الخاطئة كانت وراء الخسارة هناك في ملعب محمد الخامس.

وأضاف: أكثر ما يقلقني أن الوداد (كعبه عالٍ) على الأهلي في النهائيات، رغم تفوق الأهلي عليهم في الأدوار الإقصائية.

وأكمل: هناك مشكلة تواجه الأهلي هي إهدار الفرص، ويجب على خط الدفاع الحذر من سامبو مهاجم الوداد، وياسر إبراهيم سيلعب لقاء الإياب، لكن متولي الأقرب للعب هنا في القاهرة لأن كولر يسعى لبداية الهجمات من الخلف بشكل جيد.

وواصل: مستوى بيرسي تاو ليس مضمون ولا أؤيد فكرة الاتجاه نحو تجديد عقده مع الأهلي، والكرة المصرية تعاني مؤخرا من قلة المواهب والدليل ان الاهلي غاب عن الدوري 6 جولات وعاد للعب وهو متصدر الجدول، وهداف الدوري هو مابولولو في غياب المهاجمين المصريين.

معتز إينو: الأهلي سيواجه صعوبات امام الوداد

من جانبه أكد معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي، مطالبا اللاعبين بتحقيق مكسب جيد قبل لقاء الإياب في المغرب.

وقال إينو تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اتمنى فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وأراهن على بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات على رأسهم محمد الشناوي، وهو مصدر الأمان لزملائه، وأحمد عبدالقادر قد يكون له دور كبير وحسين الشحات يسير بشكل جيد، وكذلك علي معلول مفتاح هجومي هام لكولر، ومروان عطية يقدم موسم استثنائي واعتبره صفقة هائلة للنادي".

وأضاف: "ديانج وحمدي فتحي من مصادر قوة الأهلي، والفريق في حالة جيدة، ووجود الجماهير بالسعة الكاملة سيعطي اللاعبين ثقة كبيرة، واتمنى تحقيق مكسب يريح الفريق في المغرب".

وواصل: "الوداد المغربي سيلجأ إلى التأمين الدفاعي ومحاولة خطف هدف، وسيقومون بتأمين وسط ملعبهم ولن يقوموا بفتح خطوطهم لأنهم يعلمون قدرات لاعبي الأهلي وتأثير الجماهير، وسيحاولون الخروج بأقل الخسائر خصوصا ان لقاء الإياب في ملعبهم".

وزاد: "على لاعبي الأهلي استغلال اي فرصة من أجل التسجيل، لأن هناك فرص لا تعوض، بدلا من الندم عليها في لقاء الإياب، اتمنى أن يركز اللاعبين في اقتناص أي فرصة متاحة أمام المرمى للتسجيل قبل لقاء العودة".