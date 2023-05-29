اقرأ غدًا بالوفد.. وزير المالية يعد النواب برفع حد الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "وزير المالية يعد مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى ومحدوي الدخل".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

وزير المالية يعد "النواب" برفع حد الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى ومحدوي الدخل

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات ضريبة الدمغة وتنمية موارد الدولة وعلى مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل

"حماية المستهلك": حملة استدعاء لبعض السيارات اليابانية

حريق هائل يلتهم مبنى جهاز مدينة 15 مايو

استشهاد ضابط فلسطيني وإنشاء مدرسة دينية يهودية بالضفة المحتلة

"تل أبيب" تقصف سوريا للمرة الثانية.. و"طهران" تعتقل خلية إسرائيلية

مصر استقبلت 160 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع المواجهات المسلحة

ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا مدفوعا بمؤشرات السياحة والصادرات ورسوم القناة والاستثمار الأجنبي المباشر

المجموعة الاقتصادية تستعرض فرض الاستثمار في الصناعة وتناقش التوسع في الأسواق العالمية

6 ملايين قروضا ميسرة للمتعافين من الإدمان لإنشاء مشروعات صغيرة

"الوزراء" يحذر من إعلانات مضللة بأداء مناسك الحج لكل من يحمل تأشيرة السعودية