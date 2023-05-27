جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، عدة مواجهات هامة في الدوري السعودي، أبرزها جولة الحسم بين اتحا جدة ونظيره الفيحاء، إذ يسعى النمور لحسم اللقب، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

اقرأ أيضًا..

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي



وتقام مباراة الشباب ونظيره التعاون الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1)



كما يلعب الاتفاق مع النصر الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5)

ويتقابل الفتح و ضمك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 2)

ويواجه الرائد نظيره الخليج الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 4)

ويخوض أبها معلقاء تحصيل حاصل مع الهلال الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2)

وتقام مباراة الطائي ونظيره الوحدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 3)

كما يلعب الباطن و العدالة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC NEWS HD)



وأخيرا يلتقي الفيحاء ونظيره الاتحاد الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية



ويتربع الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف لـ63 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، والهلال رابعًا بـ50 نقطة.

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على تويتر عن التشكيلة المثالية للجولة 28 من الدوري السعودي، والتي اختتمت أمس الثلاثاء بـ3 مواجهات نارية.

وشهدت الجولة تحقيق النصر الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة للغاية شهدت تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتسجيل هدف رائع وإهدار العديد من الفرص القوية والمحققة.

كما حقق الاتحاد الفوز على الباطن بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي رومارينهو، ليحافظ كتيبة النمور على صدارتها لجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

كما سقط فريق الهلال في فخ الهزيمة على يد العدالة في مفاجأة من العيار الثقيل ليواصل العملاق الأزرق مسلسل نزيف النقاط بعد ابتعاده عن المنافسة على اللقب.