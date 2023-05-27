جولة الحسم.. اتحاد جدة يقترب من لقب الدوري السعودي

بات اتحاد جدة السعودي على بعد خطوة واحدة من التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام لنحو 14 عامًا.

اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ذلك قبل انطلاق الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويحتاج اتحاد جدة لتحقيق الفوز في مباراته ضد الفيحاء المقررة في الجولة الـ 29 لحسم لقب الدوري السعودي دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة أو نتائج النصر، إذ يتفوق اتحاد جدة على النصر في النتائج المباشرة بينهما بفوز وتعادل في مواجهتي الدور الأول والثاني.

ويأتى فريق الشباب فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بينما يتواجد فريق الهلال في الوقت الحالي بالمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

وفي المراكز الأخيرة بجدول ترتيب الدوري السعودي فهناك 3 فرق مرشحة للهبوط وهى الباطن صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، والعدالة في المركز قبل الأخير بـ27 نقطة، وفي المركز الـ14 يأتي الخليج بـ 27 نقطة أيضًا.

مباريات اتحاد جدة المتبقية في دوري روشن:

الفيحاء ضد الاتحاد يوم السبت 27 يناير الساعة 09:00 مساءً.

الاتحاد ضد الطائي يوم الأربعاء 31 مايو الساعة 09:00 مساءً.

حقق فريق الاتحاد بقيادة النجم المصري أحمد حجازي فوزًا مهمًا على ضيفه الباطن في المواجهة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة دوري روشن السعودي.

وحسم فريق الاتحاد المباراة مبكرًا بفضل الهدف الذي سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ورغم الهدف المبكر الا أن الاتحاد واصل هجومه بحثًا عن تعزيز تقدمه وبالفعل سجل عبدالرزاق حمد الله هدفًا ثانيًا إلا أن حكم المباراة قام بإلغاءه.

وعزز الفريق الجداوي بهذه الفوز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الباطن عند 19 نقطة في المركز الأخير.