الهلال يواجه أبها في الجولة قبل الأخيرة في الدوري السعودي

يخوض الهلال مباراته قبل الأخيرة في الموسم الحالي من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ضد أبها مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

موعد مباراة الهلال ضد أبها

تنطلق مباريات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في توقيت واحد عند دقات الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، وستنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، مباراة الهلال ضد أبها.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل أبها المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة.

وخاض الهلال 28 مباراة، استطاع الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، بينما خسر في 5 مباريات، بينما خاض ابها 28 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر في 15 مباراة.



ويبحث الهلال عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام العدالة فضلا عن إنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث وسقط فريق الهلال أمام نظيره العدالة، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن مواجهات الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي.

وفقد الهلال المنافسة على الدوري السعودي بسبب تذبذب نتائجه في الدوري السعودي خلال مباريات الموسم الحالي، حيث بات المنافسة على اللقب منحصرا بين الاتحاد المحترف فيه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، والنصر الذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتلي اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، فيما يأتى الشباب ثالثا برصيد 53 نقطة مع تبقى جولتين فقط على إنتهاء الموسم الجارى.