الفيفا يعاقب الاتحاد السعودي قبل حسم الدوري

تلقى نادي الاتحاد السعودي عقوبة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب التأخير في سداد مستحقات اللاعبين في الفترة الاخيرة، وتأتي العقوبة قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني في الترتيب، ويتبقى جولتين على نهاية الموسم الحالي.

عقوبة الفيفا على الاتحاد السعودي:

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إصدار قرار بإيقاف نادي الاتحاد عن قيد أية صفقات جديدة، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل بشهر يونيو، وذلك لحين سداد غرامة التأخر في سداد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي، والخاصة بصفقة انتقال إيجور كورنادو لنادي الاتحاد.

وتقدر قيمة الغرامة بـ2 مليون يورو، ويتبقى أقل من أسبوع على فتح باب القيد للأندية لمن يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد.

يستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل في الجولة الـ 29 من دوري روشن للمحترفين، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.