أجتماع عاجل لنواب الشيوخ والبرلمان بالاتحاد السكندرى لعودة مصيلحي

شهد المقر الرئيسى لنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى إجتماع عاجل لعدد كبير من نواب مجلسى الشيوخ والنواب لبحث سبل عودة محمدمصيلحى لرئاسة نادى الاتحاد السكندرية وتراجعه عن الاستقالة والوقوف على اسباب توقف المرحلة الثانية من فرع النادى بسموحة من قبلالجهة الادارية

و كان في أستقبالهم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و السادة أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم شعبانو محمد البحيرى و اجاسر شمس المدير التنفيذي وكان من النواب الحاضرين كل

النائب السيد جمعة والنائب أحمد مهنى والنائب عمر الغنيمى والنائب علاء جاد والنائب إيهاب زكريا والنائب سامح السايح والنائبة سوسنحافظ وآخرون

وناقش الاجتماع سُبل عودة رئيس النادى و أكد النواب على أهمية وجود محمد مصيلحى على رأس المنظومة الإدارية لنادى الاتحادالسكندرى ، لما لسيادته من خبرات إدارية كبيرة و دراية تامة بكافة أمور زعيم الثغر

كما بحث الحضور الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى و في مقدمتها الملف الخاص باستكمال إنشاءات فرع سموحة ( المرحلة الثانية ) ، و كيفية دعم و مساندة زعيم الثغر لمواجهة المتطلبات المالية الضرورية و العاجلة خاصة في ظل المعاناة المالية الحاليةلجميع الأندية الرياضية

و أختتم الاجتماع برفض النواب التام لإستقالة رئيس النادى و حرصهم الكامل على إنهاء و حل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادىالاتحاد السكندرى ، و أبرزها عودة محمد مصيلحى لرئاسة النادى ، و أنه جارى حالياً التواصل مع السادة المسئوليين المعنيين للحصولعلى حلول عاجلة لهذه الموضوعات .

نواب الشيوخ والبرلمان بالاتحاد السكندرى

نواب الشيوخ والبرلمان بالاتحاد السكندرى

نواب الشيوخ والبرلمان بالاتحاد السكندرى

نواب الشيوخ والبرلمان بالاتحاد السكندرى