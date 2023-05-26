سيارة مسرعة تنهي حياة مسن بمصر الجديدة ، لقي مسن حتفه ، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة مصر الجديدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

تفاصيل مصرع مسن بمصر الجديدة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

و تبين من التحريات ، أنه أثناء عبور مسن للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،جهودهم لكشف ملابسات واقعة، العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء فى منطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب بالبساتين

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة البساتين ، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالتحريات ، تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره مقتول داخل عقار تحت الإنشاء، فتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وقد بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018