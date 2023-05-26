السعودية.. ريانة برناوي تجري أول التجارب العلمية على الفضاء (شاهد)
نشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية، وفق روسيا اليوم
وعلقت الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية..تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".
كما أشارت في صورة نشرتها في "تويتر" أيضا، إلى أنها "حلقت بقرط جدتها للفضاء".
ويوم الاثنين الماضي، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.