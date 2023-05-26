شاب دفع حياته ثمنا للدفاع عن شقيقته بروض الفرج |ما القصة؟

لقي شاب مصرعه خنقًا ، عقب مشاجرة مع خطيب شقيقته بمنطقة روض الفرج بالقاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل إنهاء حياة شاب علي يد آخر بروض الفرج

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ،بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته أثار شنق.

تبين بإجراء التحريات، على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على إثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

طالب يتعدي على زميله عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة

وفقا لما عقب رصده و ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الإمتحانات بشبرا الخيمة" .

بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالأذن") بتضرره من (آخر - مقيم بذات الناحية)

لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر" ، وذلك لحدوث مشادة بينهما عقب إنتهاء الإمتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح مما تسبب فى إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.