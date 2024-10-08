رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع تطوير مركز خدمة العملاء فى ابشواي

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروع إنشاء وتطوير مركز خدمة عملاء مركز ابشواي لخدمة أهالي المركز تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، يرافقه محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة و محمد عطية مدير عام الإيرادات وحازم حمدي مدير عام خدمة العملاء ومديري مراكز شبكات المياه والصرف الصحي بالمركز وفريق العلاقات العامة.

وأوضح رئيس الشركة أن المركز يضم فرع خدمة عملاء مركز ابشواي وفرع الإيرادات ومركز لشحن العداد مسبق الدفع ومركز صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمركز ابشواي ووحدة نظم معلومات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

البنية التحتية…

وأضاف أن المشروع يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية بالشركة وتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة والكفاءة والوسائل التكنولوجية الحديثة ويأتي ضمن برامج و أهداف الشركة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء بفاعلية وسرعة وبأحدث الأجهزة والبرامج لتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة ويعد انعكاس للرؤية المستقبلية نحو تقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

وأشار أن مركز خدمة عملاء مركز ابشواي سيتيح للمواطنين طلبات اشتراكات المياه والإستعلام عن فواتير المياه وسدادها وخدمات تسجيل القراءة وشحن العداد مسبق الدفع وتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مدار ٢٤ ساعة.

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