أحمد موسى: المنطقة قد تكون على وشك حرب عالمية ثالثة (فيديو)

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن التوترات السياسية المتزايدة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا، حيث تشير التقارير الدولية إلى إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى ما بين 100 و110 دولارات في حال نشوب حرب إقليمية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن المنطقة قد تكون على وشك حرب عالمية ثالثة، ولكن كل السيناريوهات مطروحة، بما في ذلك احتمال تهدئة الوضع.

تطرق موسى إلى الرسائل الأخيرة التي وجهها حزب الله لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن عن تصوير مناطق البترول في حيفا، في إشارة واضحة للتصعيد في التوتر بين الطرفين.

وأشار أحمد موسى إلى أن الحكومة تعمل بجدية على معالجة الإجراءات المتعلقة بالتصدير ودعم المستثمرين، مع توفير حوافز ضريبية كبيرة لتشجيع القطاع التصديري في مصر.

الدولة تدعم القطاع التصديري والمستثمرين



أضاف موسى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا برد أعباء التصدير للمصدرين، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين بشكل أكبر، ضمن خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية.