شوه صورة الأهلي.. تامر أمين يهاجم أحمد القندوسي (فيديو)

علق الإعلامى تامر أمين على تصريحات، أحمد القندوسي لاعب النادى الأهلى المعار لفريق سيراميكا كليوبترا والتى أثارت الجدل مؤخرا.

وقال تامر أمين خلال تقديم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أن أحمد القندوسى كان مبيتا النية فى إطلاق تصريحات اما تعود به للنادى الأهلى، أو يجبر النادى الأهلى على اتخاذ قرار ببيعه.

القندوسي شوه صورة النادى الأهلى بتصريحاته

وتابع تامر أمين: "القندوسي شوه صورة النادى الأهلى بتصريحاته وشكرا للإدارة على قرار عرضه للبيع".

وانتقد الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، الكواليس التعاقدية في صفقات القلعة الحمراء.

وقال قندوسي خلال تصريحات تليفزيونية،:"عشان تدخل الأهلي لازم تعدي على وكلاء وهناك صفقات فشلت بسبب تدخل الوكلاء في الصفقات".

الوكلاء سبب فشل صفق زين الدين بلعيد



كشف الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، حقيقة نصيحته لزميله زين الدين بلعيد بعدم الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال القندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "عندما أرى أخبارا أنني تحدثت مع زين الدين بلعيد ونصحته بعدم الانضمام للأهلي أضحك، لأنه صديقي من قبل أن أنتقل للأهلي، ولو جاء الدوري المصري سيكون أفضل مدافع وأتمنى له كل الخير".

وأضاف: "في المعسكر كنا نجلس سويا نشاهد هذا الكلام ونضحك، وأعتقد عدم انتقاله للأهلي كان بسبب خلاف الوكلاء وليس بسبب الماديات، لأن بلعيد كان متمسكاً بوجود وكيله، ولكن البعض تمسك أن يكون معه وكيل آخر لهذا لم ينتقل للأهلي، كجزائري لا يمكن أن أتخلى عن وكيلي أو صديقي".

وواصل: "قلت لبلعيد وافق على عرض الأهلي وفي الموسم القادم سنكون سوياً بعد عودتي من سيراميكا، ولاعبين كبار من الجزائر نصحوه بالانضمام للأهلي، وكل ما أثير على الميديا كان كذباً، وأتمنى انتقال كل لاعبي الجزائر للدوري المصري".

