شقيقة زويل تتحدث عن لحظة فوزه بجائزة نوبل (فيديو)

علقتت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، عن لحظة إعلان فوز الدكتور أحمد زويل، بجائزة نوبل، قائله: "كانت فرحة عارمة".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المحور"،:" رئيس الجمهورية حينها هنأ شقيقي في اتصال هاتفي بفوزه بالجائزة، وتم عمل احتفالات كبيرة في مصر بعد فوزه بالجائزة.

وتابعت الدكتورة نانا زويل: "أحمد زويل مصري ومحب لبلده جدا، ويحب العلم وشهادتي فيه مجروحة جدا"، معقبة: أنا لا انسى شقيقي ابدأ".

قصور الثقافة تدشن صالون أحمد زويل للثقافة العلمية بالإسكندرية .. قريباً



التقى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والدكتور شريف قنديل، أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، ورئيس تحرير سلسلة الثقافة العلمية بالهيئة، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمعهد خلال الفترة المقبلة لدعم برامج التوعية والتثقيف العلمي، وجاء اللقاء بحضور محمد عمارة، مدير تحرير سلسلة الثقافة العلمية.



وشهد اللقاء جولة داخل معامل ومراكز أبحاث المعهد، للتعريف بالأبحاث والمشروعات المقدمة في مجالات علوم المواد والطاقة والبيئة وتحلية المياه، تمهيدا لتنفيذ عدة مشروعات وبرامج علمية تثقيفية تنطلق بالإسكندرية، من أهمها تدشين صالون الدكتور أحمد زويل الشهري للثقافة العلمية بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث تم الاتفاق على إطلاقه قريبا بإشراف الدكتور شريف قنديل الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، والذي تم تكريمه من السيد رئيس الجمهورية في عيد العلم عام 2019، تمهيدا لعقد لقاءات وندوات حول أهم القضايا والموضوعات العلمية المطروحة على الساحة، بمشاركة كبار العلماء والباحثين، بجانب حفلات توقيع للإصدارات العلمية الجديدة في المجالات المختلفة.

ناصف: إطلاق سلسلة صالونات ثقافية بأقاليم مصر بأسماء أعلامها



وأكد "ناصف" أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالعمل على تفعيل بروتوكولات التعاون مع مختلف الوزارات والجامعات والقطاعات الحكومية والمؤسسات، لتطوير الأنشطة والفعاليات المقدمة بالمحافظات كافة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن إطلاق الصالون الثقافي بالإسكندرية يأتي ضمن سلسلة صالونات ثقافية ستطلقها هيئة قصور الثقافة بالأقاليم الثقافية قريبا تحمل أسماء علمائها وأعلامها، وتشرف عليها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، في ضوء ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير المحتوى والبرامج التوعوية التي تقدمها للرواد.