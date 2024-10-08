تبدأ من 10 جنيهات.. السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر قطار الفردان (فيديو)

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم إضافة رحلات إضافية على خط سكة حديد الفردان - بئر العبد، وذلك بناءً على مستوى الإقبال.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قطار الفردان- بئر العبد سيعمل يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساء، متجهًا من سيناء إلى الإسماعيلية.

الأسعار ستبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 25 جنيهًا

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه فيما يتعلق بأسعار التذاكر، فيمكن القول أن الأسعار على قطارات «تحيا مصر» المتجهة من قطار الفردان إلى بئر العبد ستبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 25 جنيهًا، ما يتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه الخدمة بأسعار معقولة.

وتابع، أن محطة الحاويات في شرق بورسعيد سيتردد عليها من قطار إلى 3 قطارات يوميا، كما أنه يتم العمل لتوصيل خط السكك الحديدية من بئر العبد إلى العريش، قائلًا: "سيتم الانتهاء من مشروع محطة الحاويات خلال عام أو عام ونصف من الآن".

وفي سياق متصل استقبل وزير النقل أطفال المدارس احتفالًا بافتتاح خط القطار بعد توقف دام لسنوات.

وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تشغيل قطار الركاب بخط سكة حديد “الفردان – بئر العبد” مجانًا لمدة أسبوع، وذلك احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

وانطلق صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، وذلك ضمن تنفيذ ممر «العريش – طابا» اللوجيستي المتكامل، الذى يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش – طابا»، كما أنه امتداد لخط «الفردان - بئر العبد – العريش»، مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.



وفي سياق متصل استقل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أول قطار يعبر قناة السويس من محطة الشيخ زايد بالإسماعيلية متجهًا إلى محافظة شمال سيناء، بعد توقف دام سنوات طويلة.



كما كشفت وزارة النقل، في بيان لها، أن القطار سوف يعبر من محطة وكوبري الفردان على قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ليتجه إلى مركز بئر العبد في شمال سيناء، مرورًا بمحطة جلبانة في مركز القنطرة شرق.



جدير بالذكر أن القطار يعد أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.

